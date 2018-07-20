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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:47 م
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تعرف على خطة مدينة البياضية على رصف شوارعها بالأقصر

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
تعرف على خطة مدينة البياضية على رصف شوارعها بالأقصر رصف الشوارع بمدينة البياضية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر،أنه تم البدء فى رمي التربة الزلطية بشارع مدرسة التجارة وذلك تمهيداً لرصفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء علي تعليمات محافظ الاقصر محمد بدر، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لتمهيد الشوارع وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال الطرق.

وأضاف رئيس المدينة في بيان له، أن العمل في رصف الشوارع يجري علي قدم وساق، حيث تم العمل في ترميم شوارع مصطفى كامل والعصارة ومركز الشرطة والشيخ الذهبى.

وأكد رئيس المدينة على إستكمال باقى أعمال الرصف والترميم لشوارع مدينة البياضية، وذلك بعد الانتهاء من استكمال كافة أعمال المرافق وانتهاء شركة توصيل خطوط الغاز الطبيعى من أعمالها.

 

 


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