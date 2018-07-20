تعرف على إنجازات مبادرة القضاء على فيروس سى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،استمرار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي بالمحافظة، حيث تم فحص 17122 مواطن من خلال 6 نقاط تمركز للقوافل الطبية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الشئون الصحية منذ انطلاقها في ديسمبر 2016 وحتي الآن، وتم صرف العلاج لـ 409 مريض، وجارى استكمال صرف العلاج لباقي الحالات المصابة، كما تم فحص 9820 من خلال 8 مراكز للرعاية الطبية بالإدارات الصحية، وإحالة المصابين منهم لمراكز العلاج .

وأوضح المحافظ،فى بيان له اليوم إنه تم فحص 7500 مريض منذ بداية الفحص الطبي الشامل لفيروس سي في 20 ديسمبر 2016، لمرضي الدخول بالمستشفيات بنسبة 85% من إجمالي مرضي الدخول حتي الآن،وتمت إحالة الحالات الإيجابية لمراكز العلاج التابعة لهم لتلقي العلاج ، ومنذ بداية الفحص الشامل للفيروس بقري المحافظة في مارس 2017 تم فحص 492812 مواطن فوق سن 18 عام ، وبلغت الحالات الايجابية التي تم تحويلها لمراكز العلاج 43000 حالة بنسبة 95% .

وأضاف عبد المنعم، أنه تم فحص 14000 من العاملين بالقطاع الصحي حتي الآن بنسبة 89% ، منذ بداية الفحص الطبي الشامل للفيروس سي للعاملين بالقطاع الصحي في يناير 2017 ، وتم إحالة الحالات الإيجابة لتلقي العلاج .

وقال، أن جميع اجهزة المحافظة تقدم كافة اوجه الدعم للمبادرة بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، من أجل الوصول إلي المستهدف منها والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا أنه تم القيام بعدد القوافل الطبية المختلفة لتوقيع الكشف الطبي في كافة التخصصات الطبية المختلفة بالتعاون مع مديرة الصحة ومؤسسات المجتمع المدنى وجامعة سوهاج، وقد لاقت تلك القوافل الطبية إستحسان وقبول المواطنين خاصة أنها تقوم بتوقيع الكشف وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وايضا تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات العامة لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة ، وكذلك إجراء العمليات الجراحية في حالة الضرورة ، وتوفير العلاج لها على نفقة الدولة.