تعرف على إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق × 12 معلومة

يرصد "اليوم السابع"، إجراءات قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية بمكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

1-سيتم البدء فى قبول حملة هذه الشهادات مبكرًا تمهيدًا لإعلان نتائج ترشيحهم أسوة بالعام الماضى.

2-فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018، حتى يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018.

3-فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية بجامعة الإسكندرية بمبنى المدينة الجامعية بعزبة سعد بسموحة لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.

4-فتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بأسيوط، بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة.

5-مكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة – بمقر المدينة الجامعية للطلاب جامعة القاهرة.

6-الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية المتخصصة، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

7-تقرر الاستمرار بالسماح للطلاب بتسجيل عدد (60 رغبة) كما كان معمولاً به فى العام الماضى وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد والحد أو القضاء نهائيًا على ظاهرة استنفاذ الرغبات التى أشتكى منها الكثير من الطلاب فى الأعوام السابقة.

8-تقرر أن يكون صرف الأوراق وأرقام التسجيل لهؤلاء الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، يوميًا فى الفترة المحددة.

9-يحضر الطالب أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل.

10-أصل شهادة الميلاد.

11-بالنسبة للشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل مستوفى جميع الأختام والتصديقات.

12-لمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التى يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت وعنوانه، www.tansik.egypt.gov.eg