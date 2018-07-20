تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات

ومن جانبه، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا وهولندا اتفقتا على تطبيع العلاقات.

وذكرت الوزارة أن القرار اتخذ خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والهولندي ستف بلوك.

وقالت الوزارة في بيان "خلال هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الوزيران على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا. وبناء عليه اتفق الوزيران على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا".