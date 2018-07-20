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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
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تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:39 م
تركيا وهولندا تقرران تطبيع العلاقات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم الجمعة، نقلا عن وزير الخارجية أن الحكومة أعادت العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تركيا بعدما سحبت سفيرها فى فبراير.

وكان خلاف دبلوماسي قد نشب بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى فى مارس عام 2017 عندما منعت هولندا أعضاء فى الحكومة التركية من الترويج لحملة بين المغتربين الأتراك فى وقت تزامن مع إجراء انتخابات عامة فى هولندا.

وظلت العلاقات الدبلوماسية تدار من خلال قائمين بالأعمال منذ فبراير.

ومن جانبه،  أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا وهولندا اتفقتا على تطبيع العلاقات.

وذكرت الوزارة أن القرار اتخذ خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والهولندي ستف بلوك.

وقالت الوزارة في بيان "خلال هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الوزيران على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا. وبناء عليه اتفق الوزيران على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا".

 


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