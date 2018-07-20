تخصيص أرض لإقامة محطة صرف صحى بالصوفية فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة 400م الواقعة بحوض عمارة البحري بناحية جزيرة الشافعي مركز أولاد صقر لصالح الوحدة المحلية بالصوفية لإقامة محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي المنطقة .

وقال محافظ الشرقية فى بيان له اليوم،إنه بناءا علي صدر قرار المحافظ رقم 5218 لسنة 2018 بقبول التبرع وذلك بعد موافقة وزيرالزراعة وإستصلاح الأراضي ومديرية الزراعة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وموافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة ورئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وبعد الاطلاع على قانون رقم 43 /1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة محطة رفع صرف صحي على الأرض ، وشدد المحافظ على رئاسة ومدينة أولاد صقر إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية لنقل ملكية القدر المتبرع به والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار " .