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الجمعة، 20 يوليه 2018 09:37 م
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تحرير 1143 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:00 م
تحرير 1143 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1143 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 344 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و53 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و51 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة، و119 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و42 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 28 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و29 رخصة لمخالفة البيئة، و116 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 37 رخصة لمخالفة خط السير، و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و22 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 49 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و8 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات، و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و40 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و14 مخالفة مواقف عشوائية، و25 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير19 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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