بدء نقل الإرهابيين الرافضين للتسوية بريف القنيطرة لشمال سوريا

كتب : أحمد جمعة

بدأت ظهر اليوم إجراءات إخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة فى ريف القنيطرة لتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه لإنهاء الوجود الإرهابى فى ريف القنيطرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إلى أنه يجرى تجهيز الحافلات فى قرية أم باطنة لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا.

ولفتت الوكالة الرسمية فى دمشق إلى أنه تم تجميع الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرى ريف القنيطرة فى قرية أم باطنة، حيث من المقرر أن يتم فى وقت لاحق إخراجهم بقافلة واحدة باتجاه قرية نبع الصخر ومن ثم إلى شمال سوريا.

ودخلت وحدات من الجيش السورى صباح اليوم إلى قرية عين التينة وقرقس فى ريف القنيطرة بعد إخراج الإرهابيين منها.

ويقضي الاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.