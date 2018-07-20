video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء نقل الإرهابيين الرافضين للتسوية بريف القنيطرة لشمال سوريا

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:18 م
بدء نقل الإرهابيين الرافضين للتسوية بريف القنيطرة لشمال سوريا خروج الارهابيين من ريف القنيطرة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

بدأت ظهر اليوم إجراءات إخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرية أم باطنة فى ريف القنيطرة لتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه لإنهاء الوجود الإرهابى فى ريف القنيطرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إلى أنه يجرى تجهيز الحافلات فى قرية أم باطنة لإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا.

ولفتت الوكالة الرسمية فى دمشق إلى أنه تم تجميع الإرهابيين الرافضين للتسوية من قرى ريف القنيطرة فى قرية أم باطنة، حيث من المقرر أن يتم فى وقت لاحق إخراجهم بقافلة واحدة باتجاه قرية نبع الصخر ومن ثم إلى شمال سوريا.

ودخلت وحدات من الجيش السورى صباح اليوم إلى قرية عين التينة وقرقس فى ريف القنيطرة بعد إخراج الإرهابيين منها.

ويقضي الاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بعودة الجيش السورى إلى النقاط التى كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تواصل عملية نقل أهالى كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب.. الحافلات تتولى نقل المدنيين لحلب.. الهلال الأحمر السورى ينقل 13 حالة إنسانية للمستشفيات.. ودمشق تشكل فرق استقبال لرعاية المرضى وتوفير الخدمات الجراحية

اتفاق فى القنيطرة يقضى مغادرة المقاتلين لإدلب أو قبول حكم الدولة

الخروج من القنيطره

شمال سوريا

اخبار سوريا

اخبار ادلب

نقل الارهابيين لشمال سوريا

اخر اخبار سوريا




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة