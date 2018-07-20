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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:44 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات وقائديها، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما انتظمت الحركة جزئيا بمحيط جامعة القاهرة نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

 

 

 


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