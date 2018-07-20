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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:07 م
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المركزى الكورى الجنوبى: اقتصاد كوريا الشمالية تراجع بنسبة 3.5% فى 2017

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:03 م
المركزى الكورى الجنوبى: اقتصاد كوريا الشمالية تراجع بنسبة 3.5% فى 2017 زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
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أعلن البنك المركزى الكورى الجنوبي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد كوريا الشمالية تقلص بنسبة 3.5% خلال عام 2017، فى أعقاب تشديد العقوبات الدولية وبسبب الجفاف الذى ضرب البلاد، مسجلا بذلك أسوأ أداء له منذ عقدين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصرف كوريا، ما أورده فى تقارير، بأنه فى عام 2017، قدرت كوريا الشمالية أن الناتج المحلى الإجمالى سجل انخفاضا حادا فى اقتصاد البلاد عن النمو المُقدر بـ 9ر3% فى العام السابق عليه، مسجلا بذلك أسوأ أداء له منذ عام 1997، عندما تراجع اقتصاد البلاد بنسبة 5ر6%.

وأضاف المركزى الكورى الجنوبى أن حجم التجارة فى الشطر الشمالى وصلت 55ر5 مليار دولار العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 15% عن العام السابق عليه، كما انخفضت صادرات البلاد بنسبة 2ر37% لتصل إلى 77ر1 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها بنسبة 8ر1% لتصل إلى 78ر3 مليار دولار.

واقتضت العقوبات على كوريا الشمالية حظر صادرات الشطر الشمالى من الفحم وغيره من الموارد المعدنية لقطع سبل وصوله للعملة الصعبة.


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