المتحدث باسم الرئاسة: نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات المصرية السودانية

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه يوجد نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات المصرية السودانية، موضحًا أن هذه النقلة بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور فى البلاد، وتابع:" العلاقة بين الجانبين تاريخية".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلال لقاء على القناة الأولى المصرية، أن "هناك تواصل مستمر على كافة الأصعدة بين مصر والسودان"، مشدداً على أن جهود مصر والسودان خلال السنوات الأربع الماضية كانت بمثابة إعادة صياغة للعلاقات بين البلدين.