المتحدث الرئاسى: لجنة التسيير المصرية السودانية تبدأ اجتماعاتها بالقاهرة الشهر المقبل

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قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيرى خارجية مصر والسودان، التى تم إقرارها خلال القمة التى عقدت أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير، ستضم فى عضويتها وزراء الرى والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة.

وأشار بسام راضى فى تصريح له اليوم بالخرطوم إلى أنه من المقرر أن تبدأ لجنة التسيير اجتماعاتها الفنية بالقاهرة على مستوى كبار المسؤولين الشهر المقبل؛ لإقرار المشروعات المشتركة بين البلدين، ويعقب ذلك اجتماع على مستوى الوزراء فى ذات الشهر.