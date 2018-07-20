القبض على حداد لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط حداد لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لعملائه بأوسيم، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة والمواد المستخدمة فى التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم تفيد تورط "محمود.س" حداد فى تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه وبيعها لعملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 3 طبنجات معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وبندقية خرطوش، و7 طبنجات صوت، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية المعدة للتصنيع، وأدوات تستخدم فى تصنيعها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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