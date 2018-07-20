"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالى، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن.

وكان المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أكد أن الشركة لديها حاليًا 150 ألف طن سكر مخزون استراتيجى بمنافذ ومخازن الشركة بمحافظات الوجه البحرى، بجانب ما تستلمه الشركة من شركات السكر بشكل مستمر، كما توجد كميات كبيرة من زيت الطعام تصل لأكثر من 8 آلاف طن زيت وكميات من الأرز الأبيض، وأنه يتم توفير المنتجات والسلع أولاً بأول، إضافة إلى وجود مخزون من السكر والسلع لدى الشركات الأخرى.