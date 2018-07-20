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السيسي يغادر الخرطوم عائدا إلى القاهرة بعد زيارة يومين

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:59 ص
السيسي يغادر الخرطوم عائدا إلى القاهرة بعد زيارة يومين الرئيس عبد الفتاح السيسى
رسالة الخرطوم - محمد الجالى
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محمد الجالى
محمد الجالى

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته للخرطوم التى استمرت يومين، حيث غادر مطار الخرطوم عائداً للقاهرة، كان الرئيس السودانى عمر البشير فى مقدمة مودعى السيسى بمطار الخرطوم الدولى.
 
وعقد الرئيس السيسي، في مستهل زيارته للسودان أمس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
 
وأعرب الرئيس خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيراً إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى لسيادته في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين. 
 
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.
 
والتقي الرئيس السيسي اليوم في مقر إقامتة بالخرطوم، الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومي، وذلك في ثاني أيام زيارته للسودان.
 
كما التقي  الرئيس السيسي  اليوم بقادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني،بمقر إقامته بالخرطوم .

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