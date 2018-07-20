السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

الخرطوم- محمد الجالى





أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بتواجده وسط أهلنا في السودان، مضيفاً:"بفضل الله أيدينا ممدودة ليكم ونستطيع معاً أن إحنا نفعل الكثير".

وأشار الرئيس خلال لقاءه قادة الرأى والفكر بالمجتمع السودانى، بمقر إقامته فى الخرطوم، إلى أن تعاون مصر والسودان معاً يحقق الكثير.

وأوضح الرئيس، أن المشاكل أمر وارد بين الدول لكننا لا بد أن نتغلب عليها، موضحاً أن عيننا يجب أن تكون على الهدف الأسمى وهو استمرار العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وقال الرئيس:" والله لن تروا دائماً من مصر إلا كل شئ طيب.. هذا ليس كلام لدغدغة المشاعر.. إحنا صادقين وربنا هيحاسبنا على كل كلمة".