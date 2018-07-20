video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:21 ص
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب" الرئيس عبد الفتاح السيسى
الخرطوم- محمد الجالى
إضافة تعليق

 
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بتواجده وسط أهلنا في السودان، مضيفاً:"بفضل الله أيدينا ممدودة ليكم ونستطيع معاً أن إحنا نفعل الكثير".
 
وأشار الرئيس خلال لقاءه قادة الرأى والفكر بالمجتمع السودانى، بمقر إقامته فى الخرطوم، إلى أن تعاون مصر والسودان معاً يحقق الكثير.
 
وأوضح الرئيس، أن المشاكل أمر وارد بين الدول لكننا لا بد أن نتغلب عليها، موضحاً أن عيننا يجب أن تكون على الهدف الأسمى وهو استمرار العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
 
وقال الرئيس:" والله لن تروا دائماً من مصر إلا كل شئ طيب.. هذا ليس كلام لدغدغة المشاعر.. إحنا صادقين وربنا هيحاسبنا على كل كلمة".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يعلن عودته لزيارة السودان أكتوبر المقبل

السيسى للإعلاميين: كونوا منبرًا لتحسين العلاقات بين الأشقاء

السيسي يعلن افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء وطاقة متجددة 24 يوليو الجارى

اخبار اليوم

اخبار السيسي

السودان

الخرطوم

اخبار عاجلة




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة