السفير السودانى:" القاهرة والخرطوم دائما تتطرحان الحلول السلمية للقضايا "

كتب إبراهيم حسان

قال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السودانى بالقاهرة، إن السودان ومصر دائما يطرحان الحلول السلمية لحل المشكلات والقضايا العربية، حقنا للدماء وتكريسا للوحدة داخل البلدان الشقيقة.

وأضاف عبد الحليم، خلال تصريحات للتليفزيون المصرى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم، تأتى فى توقيت مهم وتعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة شهدت مستجدات هامة على مستوى منطقة الغرب الإفريقى والبحر الأحمر، وكذلك مستجدات وتطورات القضية السورية والليبية واليمنية.