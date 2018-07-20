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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:54 م
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السجن مدى الحياة لرجل خطط لهجوم قرب البرلمان البريطانى

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:01 م
السجن مدى الحياة لرجل خطط لهجوم قرب البرلمان البريطانى البرلمان البريطانى
لندن (رويترز)
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أصدرت محكمة أولد بيلى فى العاصمة البريطانية لندن حكما بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 40 عاما على بريطانى صنع قنابل لحركة طالبان فى أفغانستان وتآمر لتنفيذ هجوم قرب البرلمان.

واعتقلت الشرطة خالد على (28 عاما) وبحوزته 3 سكاكين فى أبريل من العام الماضى.

وقالت هيئة الإدعاء الملكى إن على كان يعتزم قتل ضابط شرطة أو فرد فى القوات المسلحة أو حتى نائب فى البرلمان.

وقبل 5 أيام من اعتقاله زار على أهدافه المحتملة بما يشمل جسر وستمنستر ومبنى البرلمان.

وأضاف الإدعاء فى بيان أن بصماته طابقت تلك التى عثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضبطت فى أفغانستان فى 2012 وكانت فى قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى (إف.بى.آى).

وقالت سو هيمينج من خدمة الإدعاء الملكى "خطط خالد على لتنفيذ هجوم عنيف بالسكين فى لندن كان من الممكن أن يصيب الكثير من الناس ويعرض حياتهم للخطر".


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