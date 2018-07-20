الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تاريخية ومستوى الآليات ليس له مثيل بالعالم

كتب إبراهيم حسان

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية، لكن حدثت نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية.

وأضاف راضى، خلال لقاء بالتليفزيون المصرى، أن هناك لجانا كثيرة مشتركة بين مصر والسودان، منها القنصلية والدائمة الخاصة بمياه النيل، والتجارة والصناعة، كما أن هناك لجنة عليا تم ترقية رئاستها إلى مستوى رئيسى الدولة عقدت أول جولاتها فى أكتوبر 2016، وهناك جولة أخرى لها فى أكتوبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والسودان بصدد آليات كثيرة جدا وعلاقات متشعبة، وتابع قائلا: "أعتقد أن مستوى الآليات التنفيذية والمشتركة ما بين مصر والسودان، ليس لها مثيل على مستوى العالم ما بين أى دوليتن، حتى ما بين مصر وأى دولة أخرى.. والمرحلة المقبلة ستشهد تفعيل لكل المعطيات".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم بعد توليه فترة الرئاسة الأولى، وكذلك فى الفترة الثانية كأول محطة خارجية له، رسالة واضحة للأشقاء فى السودان، مستكملا: "ما حدث خلال الـ 4 سنوات الماضية إعادة صياغة للعلاقات ما بين مصر والسودان على نحو يرقى إلى مستوى العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين".