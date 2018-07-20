الخطوط الجوية المغربية تلغى 10 رحلات بعد احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور

الرباط (أ ف ب)

ألغت شركة الخطوط الجوية المغربية 10 رحلات كانت مبرمجة الجمعة، تربط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بمطارات مدن أوروبية، وذلك بسبب حركة احتجاجية يخوضها طيارو الشركة منذ يومين.

وأفاد بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، نشر على موقعها الإلكترونى إن بعض رحلاتها "مهددة بأن تشهد اضطرابات ابتداء من 20 يوليو"، بينها 4 رحلات كانت مبرمجة اليوم بين الدار البيضاء ووجهات أوروبية وإفريقية.

والجمعية المغربية للربابنة تنفى خوض أى إضراب مشددة على أنها دعت فقط إلى وقف العمل فى الساعات الإضافية، وذلك بعد فشل مفاوضات بينها وإدارة الشركة حول مطالب تتعلق بظروف العمل وزيادات فى الأجور.

ورفضت الجمعية تحميلها مسؤولية إلغاء وتأخر رحلات، وقالت فى بلاغ نشرته وسائل إعلام مغربية الجمعة إن هذه الاضطرابات ناتجة عن "التدبير الكارثى للشركة والاستغلال المفرط للمستخدمين بسبب نقص مزمن فى عدد الأطقم العاملة".

ودعت نقابة الفيدرالية الوطنية للنقل الجوى من جهتها طرفى النزاع إلى نهج "حوار بناء" تفاديا لتكرار الأزمة التى شهدتها الشركة سنة 2009 وأدت إلى خسائر وتسريح مستخدمين، قبل أن تستعيد توازنها ابتداء من سنة 2012.

وأطلقت الخطوط الملكية المغربية مخططا يطمح إلى تقوية أنشطتها فى القارة الإفريقية، ويتكون أسطولها من 58 طائرة تربط 80 مدينة عبر العالم.