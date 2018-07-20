الجهاد الإسلامى: عدوان إسرائيل على غزة انتهاك لجهود التهدئة ولن نتهاون معه

كتب- هاشم الفخرانى

أصدرت حركة الجهاد الإسلامى بياناً مساء اليوم الجمعة حول الأحداث الأخيرة بقطاع غزة ، حيث قالت الحركة إن هذا التصعيد هو انتهاك واضح وسافر للجهود التي بذلت خلال الأسبوع الماضي من أجل التهدئة تلك الجهود التي تعاطت الفصائل معها بشكل إيجابي . لكن الاحتلال بيت النية للغدر والعدوان وخلط الأوراق من خلال قرارته العدوانية ومن خلال الاعتداءات التي تواصلت دونما توقف .

وأضاف أن الاحتلال لجأ وكعادته لسياسات الكذب والتضليل من خلال ماكينة إعلامية لا تكترث أبدا بالمبادئ الاخلاقية والإنسانية وراحت تزور الحقائق وتبث الاكاذيب وساعدتها في ذلك الادارة الامريكية التي تغذي الحرب الصهيونية البشعة على الشعب الفلسطينى .

وأكد البيان على إن ما يجري من عدوان سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود شعبنا ووحدته ، وإننا نؤكد على حقنا في الدفاع عن أنفسنا والرد على العدوان الإرهابي، وليعلم قادة الاٍرهاب الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا .