video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجهاد الإسلامى: عدوان إسرائيل على غزة انتهاك لجهود التهدئة ولن نتهاون معه

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:37 م
الجهاد الإسلامى: عدوان إسرائيل على غزة انتهاك لجهود التهدئة ولن نتهاون معه خالد البطش القيادى بحركة الجهاد
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أصدرت حركة الجهاد الإسلامى بياناً مساء اليوم الجمعة  حول الأحداث الأخيرة بقطاع غزة ، حيث قالت الحركة إن هذا التصعيد هو انتهاك واضح وسافر للجهود التي بذلت خلال الأسبوع الماضي من أجل التهدئة تلك الجهود التي تعاطت الفصائل معها بشكل إيجابي . لكن الاحتلال بيت النية للغدر والعدوان وخلط الأوراق من خلال قرارته العدوانية ومن خلال الاعتداءات التي تواصلت دونما توقف .

وأضاف أن الاحتلال  لجأ  وكعادته لسياسات الكذب والتضليل من خلال ماكينة إعلامية لا تكترث أبدا بالمبادئ الاخلاقية والإنسانية وراحت تزور الحقائق وتبث الاكاذيب وساعدتها في ذلك الادارة الامريكية التي تغذي الحرب الصهيونية البشعة على الشعب الفلسطينى  .

وأكد البيان على إن ما يجري من عدوان سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود شعبنا ووحدته ، وإننا نؤكد على حقنا في الدفاع عن أنفسنا والرد على العدوان الإرهابي، وليعلم قادة الاٍرهاب الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تنجح فى وقف التصعيد العسكرى بـ"غزة"..الفصائل تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار حال التزم جيش الاحتلال..الجهاد الإسلامى: نشكر الدولة المصرية ونتعاطى بايجابية مع وساطتها..ومراقبون: التصعيد الإسرائيلى خلط للأوراق

الجهاد الاسلامى

مصر

اسرائيل

قطاع غزة




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة