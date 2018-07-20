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التعليم: إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية المصريين بالسودان خلال أيام

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:00 ص
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية المصريين بالسودان خلال أيام د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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انتهت الأربعاء 18 يوليو الجارى امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين فى السودان "أبناؤنا فى الخارج"، والتى بدأها الطلاب أوائل يوليو.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة سوف تعلن عن نتيجة امتحانات الدور الثانى للطلاب خلال أيام قليلة، خاصة أن العدد الذى أدى الامتحانات قليل، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء أعمال التصحيح سيتم اعتماد النتيجة على الفور ورفعها على موقع الوزارة.
 
وأوضحت المصادر، أن كنترولات أبنائنا فى الحارج تعمل على تصحيح كراسات الإجابة بعد قدوم أوراق الأسئلة من السودان، ولن تستغرق أعمال التصحيح ورصد الدرجات سوى أيام قليلة.
 

 


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