البيت الأبيض: ترامب لا يحاول التأثير على مجلس الاحتياطى بتعليقاته

واشنطن (رويترز)

قال رئيس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يحاول التأثير على صنع القرار فى مجلس الاحتياطى الاتحادى بانتقاداته الأخيرة لسياسة أسعار الفائدة للبنك المركزى الأمريكى، لكنه أضاف أن هواجس ترامب لها ما يبررها.

وأثناء مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية سئل ميك مولفينى مدير مكتب الإدارة والميزانية عما إذا كان ترامب قد حاول بأى طريقة التأثير على عملية صنع القرار فى مجلس الاحتياطى الاتحادى، فأجاب قائلا "لا. فى الوقع أنا أسمع ذلك للمرة الأولى".

وأضاف قائلا "الرئيس غير سعيد. أنا غير سعيد. هناك خبراء اقتصاديون كثيرون يشعرون بإحباط شديد لإعتقادهم أن مجلس الاحتياطى الاتحادى، سيضغط دائما على المكابح فى نفس الوقت الذى تبدأ الأمور فى التحسن".

وقال مولفينى إنه يرغب فى أن يعطى مجلس الاحتياطى اهتماما لجانب العرض فى الاقتصاد.