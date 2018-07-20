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البحث عن تركية وأطفالها الثلاثة بعد غرق قارب على حدود اليونان

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:22 م
البحث عن تركية وأطفالها الثلاثة بعد غرق قارب على حدود اليونان غرق قارب - أرشيفية
أثينا (رويترز)
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قالت الشرطة اليونانية إنها تبحث اليوم الجمعة، عن تركية وأطفالها الثلاثة بعد أن فقدوا عقب فى انقلاب قارب يحمل تسعة أشخاص فى نهر إفروس الذى يفصل اليونان عن تركيا.

وقال مسؤول فى الشرطة إنهم أنقذوا 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عاما وطفلا بعد أن تلقوا بلاغا عن الواقعة فى شمال اليونان فى وقت مبكر من صباح الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "وفقا لشهاداتهم فقد استقلوا القارب بهدف الوصول إلى اليونان من تركيا، قالوا إن قاربهم اصطدم بصخرة أو شجرة أو شىء آخر وانقلب، منذ ذلك الحين فُقدت امرأة وأطفالها الثلاثة".

ويستخدم لاجئون فارون من الحرب فى سوريا ومناطق أخرى طريق تهريب المهاجرين القديم عبر الحدود النهرية كما استخدمه أتراك أيضا فى السنوات الماضية بعد تحركات الجيش ضد الرئيس رجب طيب أردوغان فى 2016.

 


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