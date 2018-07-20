الاحتيال سلاحهم.. عصابات منظمة تستولى على أموال وممتلكات الأجانب

كتب أحمد حربى

حفنة من المجرمين جعلوا من أنفسهم عصابات منظمة تستهدف السياح الأجانب سواء العرب أو التابعين لدول أخرى غريبة، ويحاولون الاستيلاء على أموالهم بعدة طرق مختلفة سواء النصب أو الاحتيال أو من خلال مشروعات شراكة تحت ورقة عمل إقامة سليمة أو قانوينة لهم بالاحتيال من خلال مشروعات وهمية، إلا أنهم فى الأخير يسقطون فى قبضة الشرطة بعد ابتزازهم السياح والاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم.

خبراء الأمن طالبوا بضرورة الحد من جريمة مضايقة السياح سواء من خلال الإلحاح المستمر عليهم لشراء سلع مغشوشة من خلال سهولة الاحتكاك مع السياح التى تجعلهم مطمعا للجناة لاستدراجهم وسرقتهم خصوصا فى المدن المفتوحة نسيبا مثل الغردقة وشرم الشيخ.

محامى بالنقض: سهولة الاحتكاك مع السياح تجعلهم مطمعا للجناة لاستدراجهم وسرقتهم

من جهته يرى عادل معوض المحامى بالنقض أن العصابات المنظمة فى مصر عبارة عن حفنة من المجرمين يحاولون تقليد مشاهد السينما في جرائمهم وهناك من يتربصون لمراقبة السائحين سواء العرب أو الاجانب، لاستدراجهم لبعض المناطق غير المأهولة من خلال سائقى الميكروباصات من البلطجية و هناك تقع جرائمهم سواء خطف أو اغتصاب أو سرقات بالإكراه، و تعود جرائم النصب و الاحتيال المنظمة على السائحين لسهولة احتكاك هؤلاء المجرمين بهم.

معوض: تجنيد مصادر سرية رسميا لمساعدة الشرطة فى حماية السياح

وأضاف المحامى بالنقض أن الحل فى تجنيد مصادر سرية شرطية ممن تتوافر لهم حسن السمعة و النزاهة و الصلاح ليتم تعيينهم بصورة رسمية من خلال وثائق تثبت صلاحيتهم للإطئمنان على الأمن المصرى، ومساعدة الشرطة فى ضبط الجناة الذين يحاولون سرقة الأجانب أو مضايقاتهم أو ابتزازهم ماديا.

مهران: الإلحاح المستمر على السائح جريمة عقوبتها الغرامة ولا بد من تحديد منظمة للأسعار

ويقول محمد مهران المحامى بالنقض إن العصابات المنظمة لسرقة الأجانب موجودة فى المدن السياحية كثرة وتحديدا فى الغردقة وشرم الشيخ، لأنها أماكن مفتوحة للسياح ويتمثل فى صور الالحاح على السائح فى الشراء مما يعتبر جريمة إلحاح وكذلك النصب ببيع أشياء تقليد مغشوشة على أنها سلع غالية سواء تماثيل أو مقنيات أثرية أو ملابس أو غيرها ، وكذلك المغالاة كبيرة جدا فى أسعار الرحلات النيلية ونحتاج إلى منظومة لضبط الاسعار فى المدن السياحية .

محامى بالنقض: يقترح تخصيص مكتب لتلقى شكاوى السياح

وأكد مهران أن المشرع شرع عدة قوانين لمعاقبة الجناة سواء فى قانون الغش التجارى أو قانون السياحة أو قانون العقوبات لجرائم النصب والسرقة موجميعها تعتبر جنح ولا تتجاوز مدة الحبس فيها 3 سنوات ويعتبر عقوبة جريمة الالحاح الغرامة، مضيفا أن السياح العرب الأكثر عرضة للنصب فى القاهرة ولا بد من وجود توعية عن الاسعار من خلال كتيبات ومراقبة المتعاملين مع السياح رقابة شديدة، مقترحا تخصيص خط ساخن للتواصل مع الداخلية للابلاغ عن الشكاوى والمضايقات باسم مكتب شكاوى السياح للرد عليهم فورا وسريعا .

سيد أحمد : المشروعات الوهمية مدخل للحصول على الإقامة من خلال التحايل

ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض عصابات الاجانب لسرقة السياح العرب احتيال ونصب لاستيلاء على اموالهم ، ويلتف حولهم الكثيرين للتحايل عليهم من خلال مشاريع شراكة بالتحايل على القانون المصرى أو قانون الاستثمار، كمدخل لسلب أموالهم بالمخالفة للقانون أو بمساعدة القانونين بفتح مشروعات دون أوراق حقيقة مثل ما يحدث مع السوريين من خلال مشاركة أو عمل مشروعات خاصة وهدفهم الرئيسى الحصول على الاقامة فى مصر فيقومون بصرف مصاريف طائلة فى أماكن غير مشروعة، ويتعرضون للابتزاز بسرقة أموالهم بسبب عدم وجود إقامة سليمة لهم.

محامى بالنقض: 10% فقط من الأجانب فى مصر يحصلون على الإقامة بطرق سليمة

وأضاف سيد أحمد أن حوالى 10% فقط من الاجانب فى مصر يقيمون بطرق سليمة وقانونية بسبب الحصول على الإقامة وهروبا من الهجرة غير المشروعة، بمحاولة إيهام الدولة بوجود مشروعات يعملون بها دون الحقيقة ، مطالبا بضرورة محاولة جمع الجاليات الأجنبيات من خلال السفارات الخاصة بهم ودراسة حالات الاقامة الخاصة بكل جالية ومعرفة مشكلاتهم لتسهيل تواجدهم بطرق مشروعة بتخفيض قيمة الإقامات الخاصة بهم من الناحية التعليمة لتوفير تعزيزات وتسهيلات فعلية فى قانون الاستثمار لجذب أموالهم وعدم سحب رأس المال المودع تحت بند تأسيس الشركة اللى يتم عمل الاقامة على اساسها.

خبير أمنى : تطور أداء المجرمين بسبب التكنولوجيا ووسائل التواصل

فيما يقول اللواء مجدى البسيونى أن الجريمة واحدة مهما كان الجانى أو الضحية، وأنه يوجد تطور فى ارتكاب الجريمة نتيجة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى والتكنولوجيا الحديثة، والتطور العلمى والثقافى فى المجتمع، حيث يستغل الجناة لتطور للاستفادة منه، والشرطة تواكب ذلك، وتحاول أن تسبق العصابات من خلال الاجهزة والمعلومات الأمنية.

وأضاف الخبير الأمنى أنه على شرطة السياحة والاثار التحرك السريع حال الابلاغ عن اى مضايقات للسياح، مؤكدا أن جميع الاماكن الشرطية مفتوحة للجميع، حال مخلفات ، وتسخير الامكانيات والأفراد للحد من ارتكاب الجريمة.