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الإفراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات بعدة محافظات عراقية

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:24 ص
الإفراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات بعدة محافظات عراقية الشرطة العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مفوضية حقوق الانسان فى العراق، اليوم الجمعة، الافراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات الأخيرة فى محافظات النجف والمثنى وميسان المطالبة بتحسين الخدمات الحكومية


وقال عضو المفوضية فاضل الغراوى - فى بيان ، أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " إنه فى آخر احصائية وردت من فرق الرصد التابعة للمفوضية تم الإفراج عن ٨٦ معتقلا على خلفية التظاهرات فى محافظة النجف وفق المواد ٢٤ و٤٧٧ من قانون العقوبات". 


وأضاف البيان أنه تم الإفراج عن ٧٠ معتقلا ومازال أربعة معتقلين لم يقرر مصيرهم قضائيا فى محافظة المثنى "، مشيرا إلى الإفراج عن ١٨٠ معتقلا فى ميسان تم إطلاق سراحهم جميعهم ما عدا ٣ معتقلين فى مركز شرطة الصدر


وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق منذ مطلع الشهر الحالى تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تخللها أعمال عنف وحرق مقار الأحزاب السياسية.

 

 


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