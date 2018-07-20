الأموال العامة تضبط مستريحين جمعا 7 ملايين جنيه من المواطنين بغرض توظيفها

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "طارق.م" مهندس وصاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير، مقيم عين شمس القاهرة و5 آخرين، بقيام "سمير.ج" مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، و"محمد.ج" شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.