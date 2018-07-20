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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
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الأمن العام يضبط 55 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:43 م
الأمن العام يضبط 55 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 55 متهما بحوزتهم 59 قطعة سلاح نارى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


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