الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى يدعوان إلى نقل سلمى للسلطة فى الكونغو

الامم المتحدة (أ ف ب)

دعت أعلى هيئتين فى الامم المتحدة والاتحاد الافريقى، الخميس إلى نقل سلمى للسلطة بعد الانتخابات فى جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبعد اجتماع فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك، قال مجلس الامن الدولى ومجلس السلم والامن للاتحاد الافريقى فى بيان مشترك ان انتخابات الثالث والعشرين من ديسمبر "يجب ان تقود الى نقل ديموقراطى للسلطة، وفق الدستور".

وقبل ساعات على الاعلان، القى رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا خطابا اكد فيه "احترامه الثابت للدستور"، لكنه لم يوضح نواياه بشأن ترشحه للانتخابات.

وقال كابيلا فى خطابه ان موعد الانتخابات الذى حدد فى 23 ديسمبر 2018 "يبقى على حاله" و"التزامنا احترام الدستور يبقى ثابتا ايضا". واضاف ان تنظيم انتخابات فى الكونغو الديموقراطية "قضية سيادية" وبالتالى ممولة من قبل الدولة الكونغولية.

وكان خطاب كابيلا منتظرا جدا من قبل الطبقة السياسية وشركاء الكونغو الديموقراطية على امل ان يعلن الرئيس قراره بشأن مستقبله السياسي.