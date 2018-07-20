video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى يدعوان إلى نقل سلمى للسلطة فى الكونغو

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:38 ص
الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى يدعوان إلى نقل سلمى للسلطة فى الكونغو أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
الامم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعت أعلى هيئتين فى الامم المتحدة والاتحاد الافريقى، الخميس إلى نقل سلمى للسلطة بعد الانتخابات فى جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبعد اجتماع فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك، قال مجلس الامن الدولى ومجلس السلم والامن للاتحاد الافريقى فى بيان مشترك ان انتخابات الثالث والعشرين من ديسمبر "يجب ان تقود الى نقل ديموقراطى للسلطة، وفق الدستور".

وقبل ساعات على الاعلان، القى رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا خطابا اكد فيه "احترامه الثابت للدستور"، لكنه لم يوضح نواياه بشأن ترشحه للانتخابات.

وقال كابيلا فى خطابه ان موعد الانتخابات الذى حدد فى 23 ديسمبر 2018 "يبقى على حاله" و"التزامنا احترام الدستور يبقى ثابتا ايضا". واضاف ان تنظيم انتخابات فى الكونغو الديموقراطية "قضية سيادية" وبالتالى ممولة من قبل الدولة الكونغولية.

وكان خطاب كابيلا منتظرا جدا من قبل الطبقة السياسية وشركاء الكونغو الديموقراطية على امل ان يعلن الرئيس قراره بشأن مستقبله السياسي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة العالمية: قد يتم الإعلان عن انتهاء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية الأسبوع المقبل

إطلاق سراح ممثل الأمم المتحدة فى الكونغو بعد اختطافه على يد جماعة مسلحة

الأمم المتحدة

الاتحاد الافريقى

نقل سلمى للسلطة

الكونغو




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة