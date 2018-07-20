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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:07 م
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 32

مطروح 23 30

السلوم 23 32

سيوة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

العريش 21 34

رفح 22 33

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

رأس سدر 25 38

نخل 19 36

نويبع 27 36

طابا 21 35

كاترين 20 32

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 27 36

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 24 38

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 28 41

الوادي الجديد 28 40

شلاتين 29 39

أبو رماد 29 38

راس حدربة 29 37

حلايب 30 36

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة 28 42

الرياض 29 42

المنامة 34 39

أبو ظبي 32 43

الدوحة 32 42

الكويت 33 46

دمشق 18 34

بيروت 26 30

عمان 17 29

القدس 20 28

غزة 25 31

بغداد 27 43

مسقط 32 37

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 27 34

تونس 25 38

الجزائر 22 29

الرباط 17 26

نواكشوط 23 29

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 32

اسطنبول 22 29

إسلام أباد 27 36

نيودلهي 27 34

جاكرتا 24 33

بكين 26 34

كوالامبور 24 32

طوكيو 27 34

أثينا 23 34

روما 20 32

باريس 15 26

مدريد 19 32

برلين 15 28

لندن 17 26

مونتريال 17 31

موسكو 20 26

نيويورك 19 27

واشنطن 19 28


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الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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