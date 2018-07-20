إصابة 31 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة طعام فى حفل زفاف بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 31 شخصا بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام بحفل زفاف فى أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة تسمم أثناء حضورهم حفل زفاف بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام خلال حفل الزفاف مما أسفر عن إصابتهم بحالة تسمم وإعياء، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم.

وتحفظ رجال المباحث على عينة من الطعام تمهيدا لفحصها، وبيان كونها فاسدة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.