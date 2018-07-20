إصابة 187 شخصا بالتسمم الغذائى بـ" توفا" الروسية

أ ش أ

أعلن رئيس جمهورية (توفا) الروسية شلبان كارأوول، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائى فى كيزيل العاصمة إلى 187 شخصاً.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن شلبان كارأوول قوله "بلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين توجهوا إلى المستشفيات؛ طلبا للمساعدة الطبية 187، تم إسعاف 99 منهم". وأضاف "أن حالة الأغلبية منهم متوسطة الخطورة ومستقرة".



يُذكر أن المصابين تناولوا وجبة غذائية فى أحد مطاعم المدينة من لحم دجاج جُلِب من إقليم آخر. وتقوم حاليا لجنة التحقيق بإجراء تحقيق أولي، حيث فتحت الشرطة قضية جنائية.