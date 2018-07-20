video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إدارة ترامب تسعى لتعديل قانون يحمى الحيوانات المهددة بالانقراض

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:31 ص
إدارة ترامب تسعى لتعديل قانون يحمى الحيوانات المهددة بالانقراض ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

 اقترحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، سلسلة تعديلات جوهرية على قانون فيدرالى يحمى منذ العام 1973 أصنافا عديدة من الحيوانات التى تعيش على الأراضى الأمريكية والمهددة بالانقراض، مما أثار غضب مدافعين عن البيئة.

و"قانون الأصناف المهددة بالانقراض" الذى يعتبر مرجعا على الصعيد الدولى فى مجال حماية البيئة أقر قبل 45 عاما فى عهد الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقد ساهم فى إنقاذ عشرات الأصناف المهددة بالانقراض وفى مقدمها "النسر الأصلع" ذو الرأس الأبيض والذى يعتبر رمز الولايات المتحدة، وخروف البحر والحوت الأحدب والتمساح الأمريكي.

ومن بين التعديلات التى اقترحت وزارتا الداخلية والتجارة إدخالها على القانون الخميس شطب عبارة ترمى إلى الفصل بين القرارات التى تتخذ لحماية الأصناف المهددة وبين تداعياتها الاقتصادية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ازدهار المبيعات غير المشروعة لحيوانات مهددة بالانقراض عبر الإنترنت فى أوروبا

تعرف على الحيوان المهدد بالانقراض فى حلقة جديدة من "animals world" على فارولاند

الحيوانات المهددة بالانقراض

ترامب

ادارة ترامب

اخبار امريكا




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة