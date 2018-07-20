إدارة ترامب تسعى لتعديل قانون يحمى الحيوانات المهددة بالانقراض

أ ف ب

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، سلسلة تعديلات جوهرية على قانون فيدرالى يحمى منذ العام 1973 أصنافا عديدة من الحيوانات التى تعيش على الأراضى الأمريكية والمهددة بالانقراض، مما أثار غضب مدافعين عن البيئة.

و"قانون الأصناف المهددة بالانقراض" الذى يعتبر مرجعا على الصعيد الدولى فى مجال حماية البيئة أقر قبل 45 عاما فى عهد الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقد ساهم فى إنقاذ عشرات الأصناف المهددة بالانقراض وفى مقدمها "النسر الأصلع" ذو الرأس الأبيض والذى يعتبر رمز الولايات المتحدة، وخروف البحر والحوت الأحدب والتمساح الأمريكي.

ومن بين التعديلات التى اقترحت وزارتا الداخلية والتجارة إدخالها على القانون الخميس شطب عبارة ترمى إلى الفصل بين القرارات التى تتخذ لحماية الأصناف المهددة وبين تداعياتها الاقتصادية.