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إحالة أطباء بمستشفى السويس العام للتحقيق

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:12 م
إحالة أطباء بمستشفى السويس العام للتحقيق الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس
السويس- سيد نون
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قرر الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس ، إحالة اثنين من أطباء الطوارئ بمستشفى السويس العام، للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.

وقالت أمانى جلال المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بالسويس، أنه بعد شكوى وصلت لوكيل وزاره الصحة بالسويس من إحدى المريضات، وعدم تلقى خدمة طبية جيدة داخل طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، توجه الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة، إلى قسم طوارئ الباطنة، حيث تصادف وجوده عدم وجود طبيب بالعيادة داخل طوارئ الباطنة فقام  بإحالة الطبيبين للتحقيق، حيث أنه يجب ان يستلم الطبيب من طبيب النوباتجية الموجود قبله، ولا يجوز تركه، للعمل إلا بعد استلام زميله النوباتجيه.

وأكدت أمانى جلال، أن وكيل وزارة الصحة اطمأن على حالة المريضة، واطلع على الأشعة الخاصة بها، وأوصى بدخولها العناية المركزة غرفه الملاحظة، لأن حالتها مستقرة، وقد عاود المرور مره أخرى بعد نصف ساعة ليطمئن على الحالة، وقد وصل الطبيب واستقر العمل بالقسم.

 


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