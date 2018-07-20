أوروبا: يجب على دول الاتحاد الاستعداد لأى مشاكل تترتب على "خروج بريطانيا"

كتب: أحمد علوى

أكدت المفوضية الأوروبية فى بروكسل صباح اليوم الجمعة، بأنه يجب على كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى العمل بجد والاستعداد لأى مشاكل قد تحدث فى حالة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى نهاية مارس 2019، مشددة على احتمالية حدوث اضطرابات كبيرة فى حالة فشل المفاوضات الدائرة الآن بين الاتحاد الأوروبى من جهة وبين الحكومة البريطانية برئاسة ماى من جهة أخرى.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن المفوض البريطانى الجديد لـ"بريكست" دومينيك راب،أوضح بأنه قد وصل إلى بروكسل فى الأسبوع الماضى، وقد بدأ بالفعل فى ممارسة مهام عمله من أجل محاولة التوصل إلى خطة واضحة ومرضية للجميع بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى فى الفترة المقبلة.

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى الاستعداد بشكل قوى لمواجهة جميع النتائج بحلول 30 مارس، أى موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وعلقت المفوضية الأوروبية على هذا الأمر قائلة: "على الجميع الاستعداد لمواجهة إى اضطرابات من المحتمل حدوثها، فحتى هذه اللحظة لا يزال من غير المؤكد أنه ستتم المصادقة على اتفاق الانسحاب فى ذلك التاريخ، ولكننا نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى إتفاق ناجح".