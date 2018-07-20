أمن أسوان يضبط 19 قضية تموينية وسلع مجهولة المصدر وينفذ 532 حكما قضائيا

أسوان - ندى سليم

ضبط رجال مباحث قسم ثانى أسوان، اليوم الجمعة، عاطل يدعى أحمد.م، و بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 250 جرام، وتمت إحالته للنيابة لتولى التحقيق معه.

كما شنت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة أمنية مكبرة، من خلال مباحث التموين أسفرت عن ضبط 19 قضية تموينية،من بينهم سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة، ومخالفتين بالمخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط قضيتين بيع سلع بأكثر من السعر الرسمى للسجائر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 532 حكما قضائيا لهاربين من القانون، حيث تم تنفيذ 92 حكم حبس جزئى، 21 حكم حبس مستأنف، و 286 من أحكام الغرامات، و131 من المخالفات، و2 من أحكام سرقة التيار الكهربائى.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 238 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 213 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 25 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 489 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط 69 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 67 مخالفة، فضلا عن تحرير 90 مخالفة غرامة ونش، كما تم سحب تراخيص فى 75 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفة متنوعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 من عربات التوك توك ودراجة بخارية بدون تراخيص.