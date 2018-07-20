أمريكا تسمح لمئات المهاجرين الصوماليين بالبقاء 18 شهرا

واشنطن (رويترز)

قالت الإدارة الأمريكية، الخميس، إنها ستسمح لنحو 500 صومالى بالبقاء فى الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل بموجب وضع حماية حصلوا عليه نظرا للصراع فى بلادهم.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلى بأن الصوماليين الموجودين فى الولايات المتحدة بموجب وضع حماية مؤقت سيتمكنون من تسجيل أسمائهم مرة أخرى لتمديد هذا الوضع حتى 17 مارس 2020.

ويحق لمن تمنحهم السلطات الأمريكية هذا الوضع العمل بصورة قانونية فى الولايات المتحدة، وجاء فى البيان "بعد مراجعة حثيثة للأوضاع فى الصومال مع شركاء من وكالات مختلفة، خلصت الوزيرة (كيرستشن) نيلسن (وزيرة الأمن الداخلي) إلى أن الصراع المسلح الدائر والأوضاع الاستثنائية والمؤقتة التى تسوغ تصنيف الصومال حاليا بوضع الحماية المؤقت مازالت قائمة".

كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أبدت تشككا شديدا فى برنامج وضع الحماية المؤقت وأعلنت نهايته بالنسبة للمهاجرين من السلفادور وهايتى وهندوراس ونيكاراجوا والسودان منذ تولى ترامب الرئاسة العام الماضي.