أستاذ علم نفس: الإعلام والسوشيال ميديا أحد أسباب نشر العنف فى المجتمع

كتب أحمد حربى

أكدت إيمان عبد الله أستاذ علم نفس، ورئيسة مؤسسة الإيمان للإرشاد النفسى والتدريب والاستشارة، أنه من أسباب انتشار العنف لدى الأشخاص أسباب ذاتية بأن يكون مريض نفسياً أو متعاطى للمخدرات والخمور، وكذلك أسباب اجتماعية بممارسة الأسرة العنف ، بسبب الفقر وتدهور أحوالها المعيشية، والمشاجرات والخلافات العائلية، وكذلك الانترنت والفضائيات والاعلام الذين ينشرون العنف فى كل لحظة من خلال أعمال الدراما والأفلام والبرامج وكذلك الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا .

وأضافت أستاذ علم النفس أن الحلول تكمن فى دور الأسرة لغرس القيم الدينية والاخلاق والتسامح وتقبل الأخرين، ودور المؤسسات الدينية فى نشر تعاليم الدين، والتوعية الدينية والاعلامية بأسباب العنف وأضراره، بشكل علمى مدروس، وعرض نماذج لمن مارسوا العنف ونتائج السلبى لذلك، وفتح الاندية والمدارس والجامعات للأنشطه الثقافية والرياضية ، الندوات والمعسكرات.