51% من القراء يتوقعون نجاح الأمن فى التصدى للجان الإخوان الإلكترونية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح أجهزة الأمن فى التصدى للجان جماعة الإخوان الإرهابية الإلكترونية، توقع غالبية القراء نجاح أجهزة الأمن فى التصدى للجان جماعة الإخوان الإرهابية الإلكترونية.





وتوقع 51% من القراء نجاح أجهزة الأمن فى التصدى للجان جماعة الإخوان الإرهابية الإلكترونية، بينما استبعد 45% من القراء نجاح أجهزة الأمن فى التصدى للجان جماعة الإخوان الإرهابية الإلكترونية، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.