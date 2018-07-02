1.5 مليون جنيه حصيلة تعويضات شهادة أمان المصريين لـ34 حالة

كتب ــ عبد الحليم سالم

أكدت شركة مصر لتأمينات الحياة، أن قيمة تعويضات شهادة أمان بلغت 1.530 مليون جنيه لعدد 34 حالة حتى الآن، أغلبها من البنك الزراعى.

وقال محمد مصطفى رئيس الشئون الاكتوارية، بشركة مصر لتأمينات الحياة فى مؤتمر صحفى اليوم، إن عملاء الشهادة تخطوا مليون عميل بقيمة أكثر من مليار جنيه، لافتا أن الشركة تستهدف 2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الأقساط السنوية للشهادة تصل لـ96 مليون جنيه سنويا، لافتا أن هناك 3200 فرع للبنوك الأربعة يمكن شراء الشهادة منها .

وأشار إلى أن العائد ثابت فى أول 3 سنوات نحو 16٪ ولكن يمكن تغييره عند تجديد الشهادة وفق رؤية البنك المركزى وفق الفائدة المقررة، موضحا ان بنك مصر هو الأول فى قيم الشهادة.