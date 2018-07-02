وفاة مشتبه به من أنصار فتح الله جولن فى السجن إثر أزمة قلبية

أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، أن الرئيس السابق لجهاز استخبارات الشرطة التركية، فى أنقرة، زكى جوفين توفى جراء أزمة قلبية فى السجن، بعد اعتقاله للاشتباه بارتباطه بالداعية الإسلامى فتح الله جولن المتهم بتدبيرتحركات الجيش التركى الفاشلة عام 2016 .

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن جوفين الذى آعتقل الشهر الماضى على خلفية تحركات الجيش الفاشلة على الرئيس رجب طيب اردوغان، توفى فى زنزانته فى سجن فى سنجان قرب أنقرة الأحد.

وكان جوفين من بين عشرات آلاف الأشخاص، وبينهم جنود ومدعون وعناصر شرطة أعتقلوا فى تركيا للاشتباه بارتباطهم بالداعية فتح الله جولن الذى ينفى بشدة اتهامه بالوقوف وراء تحركات الجيش فى يوليو 2016.