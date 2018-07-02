video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة مشتبه به من أنصار فتح الله جولن فى السجن إثر أزمة قلبية

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:33 م
وفاة مشتبه به من أنصار فتح الله جولن فى السجن إثر أزمة قلبية فتح الله جولن
أ ف ب
إضافة تعليق

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، أن الرئيس السابق لجهاز استخبارات الشرطة التركية، فى أنقرة، زكى جوفين توفى جراء أزمة قلبية فى السجن، بعد اعتقاله للاشتباه بارتباطه بالداعية الإسلامى فتح الله جولن المتهم بتدبيرتحركات الجيش التركى الفاشلة عام 2016 .

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن جوفين الذى آعتقل الشهر الماضى على خلفية تحركات الجيش الفاشلة على الرئيس رجب طيب اردوغان، توفى فى زنزانته فى سجن فى سنجان قرب أنقرة الأحد.

وكان جوفين من بين عشرات آلاف الأشخاص، وبينهم جنود ومدعون وعناصر شرطة أعتقلوا فى تركيا للاشتباه بارتباطهم بالداعية فتح الله جولن الذى ينفى بشدة اتهامه بالوقوف وراء تحركات الجيش فى يوليو 2016.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تأمر باعتقال عشرات الضباط بشأن التحقيق فى شبكة جولن

إرهابى يتسلح بقنوات تركيا وقطر والسوشيال ميديا.. فى كاريكاتير اليوم السابع

شركة إعلام بلجيكية تقاضى تركيا لتعويضها بـ80 مليون دولار لغلق مقرها بإسطنبول

تركيا

رجب طيب أردوغان

فتح الله جولن

زكى جوفين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة