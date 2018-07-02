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وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق.. والجنازة عصر الغد بالمشيخة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:01 ص
وفاة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق.. والجنازة عصر الغد بالمشيخة وكيل الازهر الاسبق الشيخ محمود عاشور
كتب - إسماعيل رفعت
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رحل اليوم الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومهندس التقريب بين السنة والشيعة والأبرز فى هذا الصدد، وأبرز وكلاء الأزهر فى العقود الأخيرة، حيث ينتسب إلى المدرسة العلمية للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.
 
وعاشور من علماء الأزهر الشريف، وعمل وكيلا للأزهر الشريف، وبرز كعضو للمجلس الاستشارى الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ورئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، وعضو فى مجلس علماء ماليزيا الاستشارى، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الماليزية.
 
يتسم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية بوسطيته واعتداله المستمدين من وسطية الأزهر، كما يتميز بآرائه القوية الجريئة في القضايا الخلافية، فضلا عن دوره فى التقريب بين المذاهب ودوره الوطنى فى توثيق العلاقة بين مسلمى مصر ومسيحييها.
 
من جانبها نعت الصفحة الرسمية للشيخ "عاشور" صاحب الصفحة، كما نعاه وكيل الأزهر د. عباس شومان عبر صفحته الرسمية، عبر خلال حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله -تعالى- فضيلة الشيخ محمود عاشور ،وكيل الأزهر الأسبق، الذي ظل ناشطا في الساحة الدينية، ينشر علمه بين الناس حتى وافته المنية.

وأشار "شومان" إلى أنه سيتم الصلاة على المتوفى، غدا بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر.

 
كما نعته صفحات دعوية أبرزها، الشيخ أحمد تركى مدير عام تدريب الأوقاف، قائلا: تلقيت نبأ وفاة والدى الكريم وشيخى فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق بحزن شديد، ولقد هاتفنى من فترة قصيرة وشعرت أنه يودعنى.
 
 

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محمود عاشور

السنة

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التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

azza

انا لله وانا اليه راجعون

رحم الله فضيلة الشيخ محمود عاشور واسكنه فسيح جناته

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح المصري

رحمة الله على شيخنا الجليل

ان لله وانا اليه راجعون رحمة الله على شيخنا الجليل المثال والقدوة في تقديم الراي والمشورة الفقهية الوسطية والمعتدلة وذو الراي الجريء

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

الله يرحم الشيخ عاشور...كنت احب مشاهدته فى برامجه الدينيه التى كان ضيفا فيها بالتلفاز

😣..

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

صادق التعازى لاسرة الفقيد--ولمصر وللأمة الاسلامية--كان قمة فى الوسطية والتنوير الاسلامى

بمزيد من الحزن والاسى اتقدم لاسرة الاستاذ الشيخ الجليل محمود عاشور بخالص التعازى داعيا لة ان تكون الجنة مقرا لة ويلهم الاهل والاحباب الصبر والسلوان--والقدرة على تحمل الفراق وكذلك الاحزان

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الله يرحمة و يغفر له و بدخله الفردوس الاعلي

الله يرحمة و يغفر له و بدخله الفردوس الاعلي

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