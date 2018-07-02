وزير لبنانى: الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تستدعى سرعة تشكيل الحكومة

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دعا وزير الشباب والرياضى اللبنانى محمد فنيش إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة فى ظل الظروف شديدة الصعوبة التى يمر بها لبنان، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على أزمات نقص التغذية الكهربائية وتأمين المياه وعودة مشكلة تراكم النفايات.

وأكد فنيش – فى تصريحات له اليوم على هامش مشاركته فى إحدى الفاعليات الرياضية – أهمية تذليل كافة العقبات أمام تشكيل الحكومة وذلك عبر "اتباع قواعد واضحة مرتبطة بنتائج الانتخابات وتطبيقها على كل الكتل من دون مبالغة فى الأحجام لتشكيل حكومة شراكة ووحدة وطنية تتسع لكل القوى".

واعتبر أنه لا توجد عقبات سياسية داخلية أمام تشكيل الحكومة يستحيل تذليل وإيجاد تسوية لها.