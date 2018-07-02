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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:30 ص
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وزير الشباب يطلق مبادرة تحت مسمى "يلا نجرى" لتشجيع المصريين على الرياضة

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:30 ص
وزير الشباب يطلق مبادرة تحت مسمى "يلا نجرى" لتشجيع المصريين على الرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب كريم كشك
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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم إطلاق مبادرة رياضية للشباب، تحت مسمى "يلا نجرى"، لحث المصريين على الاهتمام بصحتهم، والاهتمام بالرياضة، داعيًا جميع الشباب للذهاب إلى "الجيم".

 

وأوضح صبحى، فى تقرير لبرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أثناء استقباله أبطال البعثة الأوليمبية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط، اليوم فى مطار القاهرة، قائلًا: "هتبصوا تلاقونا بنجرى فى أماكن كتير بكل مصر، وأدعوا الشباب المصرى بالذهاب إلى الجيم، والاهتمام بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة باستمرار".

 


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