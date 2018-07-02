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وزير الرياضة: توفير كل الحوافز لأبطال مصر لتحقيق ميداليات بأولمبياد 2020

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:02 ص
وزير الرياضة: توفير كل الحوافز لأبطال مصر لتحقيق ميداليات بأولمبياد 2020 الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محسن البديوى
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أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالإنجاز الذى حققه المصريون المشاركون بدوره ألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت بأسبانيا، موجهًا الشكر للمؤسسة العسكرية لدورها فى إعداد هؤلاء الأبطال بالمشاركة مع الدولة.

 

وأكد وزير الرياضة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDMC" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "DMC "، أنه سيتم توفير كل الحوافز لأبطال مصر لتحقيق ميداليات في أولمبياد 2020.

 

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر بالألعاب الفردية، لافتًا إلى أن الإعلام ساهم في التعريف بالأبطال المصريين في الألعاب الفردية.

 

 

 


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