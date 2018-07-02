وزير الخارجية الموريتانى: نجاح القمة الإفريقية نجاحا لشعبنا

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أكد وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن نجاح القمة الإفريقية يعد نجاحا للشعب الموريتاني.

وأضاف، فى تصريح لصحيفة الصحراء الموريتانية، أنه " لا شك أننا نحن فى موريتانيا فخورون بعقد القمة فى نواكشوط التى بدأت أعمالها اليوم ونرى أنها كانت بداية ناجحة، بعد انتهاء عمل وزراء الخارجية الأفارقة الذى كان قبل يومين واليوم بدأت اجتماعات على مستوى الرؤساء الأفارقة".

وتابع "نحن فخورون باستضافة 50 دولة إفريقية، وما يزيد على 30 رئيس دولة ورئيس حكومة فى إفريقيا وهذا بحد ذاته إنجاز، كما أن المكان الذى نحن جالسون فيه الآن لم يكن موجودا قبل أشهر وهذه رؤية تستحق الإشادة وتستحق الاعتراف أن موريتانيا فى النهاية بلد استقرار وتنمية وبلد ينظر إلى محيطه الإفريقى كما ينظر إلى محيطه العربي".

وأكد أن إنجاز القمة العربية والقمة الإفريقية فى نواكشوط نجاح كبير لرؤية الرئيس محمد ولد عبد العزيز وللدبلوماسية الموريتانية.