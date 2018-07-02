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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:32 م
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وزير الأوقاف يهنئ اللواء عباس كامل واللواء محسن عبد النبى بثقة الرئيس فيهما

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:13 م
وزير الأوقاف يهنئ اللواء عباس كامل واللواء محسن عبد النبى بثقة الرئيس فيهما الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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أرسل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة برقيات تهنئة إلى كل من اللواء عباس كامل بمناسبة توليه مهام عمله رئيسا لجهاز المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبى بمناسبة توليه مديرا لمكتب الرئيس ، واللواء ناصر فهمى بمناسبة توليه نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة ، و المستشارة أمانى الرافعى بمناسبة توليها رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

 

وهنأ كلا منهم بثقة الرئيس، متمنيا لهم جميعا كل التوفيق فى خدمة وطننا العزيز، سائلا الله عز وجل أن يعين كلا منهم على ما أقامه فيه وولاه إياه ، وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاهم .

 


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