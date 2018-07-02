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وزير استثمار بولندا: مناخ الأعمال فى مصر أصبح مشجعا

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:01 ص
وزير استثمار بولندا: مناخ الأعمال فى مصر أصبح مشجعا أرشيفية
كتب إسلام سعيد تصوير محمد الحصرى
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أكد جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح مشجعا، لافتاً إلى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتلعب دورا رئيسيا فى تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية.
 
وأضاف كوشينسكى خلال منتدى الأعمال المصري البولندى، المنعقد اليوم فى أحد فنادق القاهرة، أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندى والذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول القارة الأوروبية، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات الكبيرة المتوافرة لدى كلا الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

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