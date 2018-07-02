video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير أمريكى: الحديث عن انسحاب واشنطن من منظمة التجارة سابق لأوان

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:32 م
وزير أمريكى: الحديث عن انسحاب واشنطن من منظمة التجارة سابق لأوان منظمة التجارة الامريكية
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس، اليوم الاثنين، إن من "السابق لأوانه" أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وأبلغ روس شبكة سى.إن.بى.سي "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية. أعتقد أن هناك حاجة حقا لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدى ذلك.

"لكننى أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشئ الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة التجارة انتقادا شديدا. وقال موقع اكسيوس الإخباري الأسبوع الماضي إن الرئيس يريد الانسحاب من المنظمة، لكن سرعان ما نفى وزير الخزانة ستيف منوتشين ذلك يوم الجمعة.

وذكر الموقع الإخباري أمس الأحد أن الرئيس الجمهورى، الذي جعل من محاربة قواعد التجارة غير العادلة ركيزة من ركائز برنامجه الرئاسى، أمر بصياغة تشريع ينص على الانسحاب من منظمة التجارة.

وقال روس "لم نخف سرا وجهة نظرنا القائلة بأن هناك بعض الإصلاحات المطلوبة في منظمة التجارة العالمية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرئيس الأمريكى: لا أعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

وزير الخزانة ينفى نية ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

روسيا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية على الصلب

الصين تؤكد التزامها بوعودها لمنظمة التجارة العالمية

اخبار عالميه

منظمه التجاره العالميه

امريكا

واشنطن

ترامب




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة