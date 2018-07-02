وزارة التخطيط تطلق غدًا الثلاثاء المؤتمر الأول للتميز الحكومى

كتب مصطفى عبد التواب

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة وإصلاح الإدارى غداً الثلاثاء المؤتمر الأول للتميز الحكومى بعنوان "مصر للتميز الحكومى 2018" بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والحكوميين من الجانبى المصرى والاماراتي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومية المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك فى ضوء الحرص على تنفيذ "رؤية مصر 2030".

وتابعت السعيد فى بيان أن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومى فى مصر، والذى يساهم المؤتمر بشكل كبير فى تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط والتى تستهدف بناء جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين موضحة أن المؤتمر يأتى تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين دولتى مصر والإمارات بهدف بناء نموذج إدارى عربى قوى وحول جائزة التميز الحكومى أشارت السعيد إلى أن إطلاق الجائزة يأتى بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومى موضحة أن الجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على فئتين هما التميز المؤسسى والتميز الوظيفي

كما أشار محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية إن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى ما بين الجانبين الإماراتى والمصرى فضلاً عن ترجمة رؤاهما المشتركة عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة للعمل على تعزيز العمل الحكومى وتطوير أفضل الممارسات فى مجالات الأداء والتميز الحكومى والابتكار والكفاءة الحكومية وغيرها من المجالات

وأضاف القرقاوى أن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة جمهورية مصر العربية تهدف لخلق حراك إدارى استراتيجى عربي

ويشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، ودكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وعدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين كما يترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبد الله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم الوفد ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين والسيدة عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين

ويأتى ذلك المؤتمر كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، فى فبراير الماضي.

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد اعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة السيد محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والسيدة عهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين

والجدير بالذكر أنه تم ارسال وفداً مصرياً إلى دولة الامارات العربية المتحدة فى بعثة استغرقت عدة أيام بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومى التى تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة وإصلاح الإدارى غداً الثلاثاء المؤتمر الأول للتميز الحكومى بعنوان "مصر للتميز الحكومى 2018" بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والحكوميين من الجانبى المصرى والاماراتى

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومية المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك فى ضوء الحرص على تنفيذ "رؤية مصر 2030"

وتابعت السعيد أن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومى فى مصر، والذى يساهم المؤتمر بشكل كبير فى تحديد الخطوط العريضة لتلك الخطط والتى تستهدف بناء جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين موضحة أن المؤتمر يأتى تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين دولتى مصر والإمارات بهدف بناء نموذج إدارى عربى قوى وحول جائزة التميز الحكومى أشارت السعيد إلى أن إطلاق الجائزة يأتى بهدف تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومى موضحة أن الجائزة مخصصة للمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على فئتين هما التميز المؤسسى والتميز الوظيفى

كما أشار محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الأمارات العربية إن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى ما بين الجانبين الإماراتى والمصرى فضلاً عن ترجمة رؤاهما المشتركة عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة للعمل على تعزيز العمل الحكومى وتطوير أفضل الممارسات فى مجالات الأداء والتميز الحكومى والابتكار والكفاءة الحكومية وغيرها من المجالات

وأضاف القرقاوى أن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة جمهورية مصر العربية تهدف لخلق حراك إدارى استراتيجى عربى

ويشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، ودكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وعدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين كما يترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبد الله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم الوفد السيد ناصر بن ثانى الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين والسيدة عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين

ويأتى ذلك المؤتمر كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، فى فبراير الماضي.

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد اعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين

جدير بالذكر أنه تم ارسال وفداً مصرياً إلى دولة الامارات العربية المتحدة فى بعثة استغرقت عدة أيام بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومى التى تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي.