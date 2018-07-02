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وجبة طعام تصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم فى المنوفية

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:26 ص
وجبة طعام تصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بإصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بدائرة مركز أشمون.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كل من "  أ . ر. س "  40 سنة، فلاح وزوجته " س . س . ع " 38سنه، ربة منزل، وزوجة شقيقه " س . س . م "  27 سنة، ربة منزل، و2آخرين من ذات العائلة، جميعهم مقيمين دائرة المركز، ومصابين بحالة تسمم وحالتهم العامة متوسطة، وتم حجزهم بالمستشفى.
 
بالانتقال والفحص، وسؤالهم، قرروا بتناولهم وجبة عشاء معدة بالمنزل، أعقبه شعورهم بحالة إعياء، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، ولم يتهموا أحد، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 

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